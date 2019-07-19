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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер политической партии "Сила права" Все статьи автора

Будапештские гарантии: в России учебная тревога

21.2т Читать материал на украинском

Уже три месяца как на Мозырском НПЗ в Беларуси обнаружили российскую нефть, поступающую по нефтепроводу "Дружба" и загрязнённую хлоридами, обладающими сильными коррозионными свойствами.

По оценкам специалистов, самая масштабная чрезвычайная ситуация в истории нефтяной отрасли России и последовавший за этим застой главного экспортного нефтепровода будут иметь тяжёлые экономические и репутационные последствия для Российской Федерации.

Будапештские гарантии: в России учебная тревога

Всего на пути в Беларусь, Германию, Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию с начала аварии "застряло" около 37 миллионов баррелей загрязнённой российской нефти на общую сумму, превышающую 2,5 миллиарда долларов США. Застой основной – западной – ветви нефтепровода продолжается и может затянуться ещё на несколько месяцев.

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Решения проблемы нет до сих пор.

Предложение разбавлять загрязнённую нефть чистой приведёт к существенному снижению качества и, соответственно, цены на российскую нефть как минимум до середины 2020 года, а скорее всего – до 2021-го. Кроме всего прочего, это грозит ускоренной коррозией нефтепровода и дополнительными убытками.

Другой вариант – продавать загрязнённую нефть со скидкой 10 – 15 долларов за баррель, но её не хотят покупать. Более чем 1 миллион тонн загрязнённой российской нефти уже третий месяц путешествует в танкерах между Европой и Азией, а покупателя так и нет.

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В любом случае только прямые убытки России от продажи загрязнённой нефти значительно превысят 500 миллионов долларов. А ещё существенное уменьшение объёмов экспорта и транзита сырья.

В результате этой российской аварии экономике ряда государств нанесён значительный ущерб.

У транзитёров – Беларуси и Украины, – а также у европейских покупателей есть все основания предъявить российскому поставщику претензии за простой перерабатывающих предприятий и магистралей, за вывод из строя оборудования и ускоренную коррозию трубопроводов, за срыв контрактов, за хранение и переработку загрязнённой нефти, на которую пока что согласились только Венгрия и Беларусь, и за многое другое.

Беларусь предварительно требует 100 миллионов долларов на ремонт оборудования НПЗ, а транзитёр "Гомельтранснефть Дружба" говорит о годовых потерях вследствие уменьшения пропускной способности своего участка нефтепровода на уровне 300 миллионов долларов.

К этому необходимо добавить суммы компенсации убытков и недополученной прибыли другими зарубежными транзитёрами и переработчиками.

Вместе с убытками, нанесёнными расположенной на территории РФ инфраструктуре, общие потери поставщика, которые неизбежно лягут на российский бюджет, составят десятки миллиардов долларов США.

Текущие и прогнозируемые последствия этой глобальной аварии сразу вызвали тихую истерику российской власти и лично Путина.

Сложившаяся ситуация продемонстрировала уязвимость Европы, чрезмерно полагавшейся на российские поставки. Это неизбежно приведёт, как минимум в ближайшей перспективе, к перераспределению потоков нефти в пользу других стран-экспортёров.

Кроме того, длительная остановка экспортного нефтепровода "Дружба" на практическом примере продемонстрировала миру критическую уязвимость кремлёвского режима от экспорта нефти.

К сожалению, украинская власть, как предыдущая, так и новая, не смогла воспользоваться этой ситуацией на международной арене для демонстрации недопустимости повышения зависимости Европы от российских энергоносителей и дальнейшего строительства "Северного потока-2". Украина снова вместо жёсткой позиции строит из себя "надёжного партнёра" страны-агрессора.

В связи с этим самое время вспомнить о предложениях команды партии и общественного движения "Сила права" относительно механизмов принуждения Путина к миру и возврату Крыма и Донбасса. Суть наших предложений состоит в доведении экономических санкций в отношении государства-агрессора до необходимого и достаточного для этого уровня.

На фоне чрезвычайной ситуации, которая произошла с российской нефтью, даже угроза введения международного эмбарго на её покупку может резко отрезвить агрессора и посадить его за стол переговоров по выполнению Будапештских гарантий безопасности Украины.

Невольная "учебная тревога", за которую придётся платить российским налогоплательщикам, выбивает землю из-под ног любителей "санкций в рассрочку" и демонстрирует реальность, а главное – эффективность массированного экономического давления на государство-агрессора.

P.S. Беларусь уже требует от России компенсации убытков. Украина – молчит, но, судя по шороху, под ковром-то происходит. Как всегда за наш с вами счёт.

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Nayden Serg
Nayden Serg
макарский - рагуль, какая твоя цель?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Цель статьи показать нерабам,шо они живут еще не в полной дупе,что у ворога типа хуже. Типичная рагулячья психология-родоваться ШО у соседа корова сдохла.
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lazar galka
lazar galka
не ну он всё таки идиот
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Mega Death
Mega Death
Конченый
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