За один день бывшая вторая армия мира высокоточными ударами разрушила жилые дома в трех городах Украины - Кривой Рог, Мирноград и Сумы. Еще не понятно скольких некомбатантов убила, общее число пострадавших более 50 человек (тоже не окончательная цифра).

Для россиян стрельба по некомбатантам, убийство гражданских на оккупированных территориях, насилие, мародерство, наверное, ожидаемая и привычная вещь. Я не вижу возмущения в российских пабликах, если они не принадлежат релокантам, покинувшим самую свободную в мире страну.Z-публика оправдывает все. Для них нет разницы куда попали, в кого стреляли и кого убили.

Мнение людей, не потерявших совесть, не учитывается. Вынесено за скобки. Отправлено в изгнание. Совесть, стыд, эмпатия, порядочность, логика - в эмиграции. Или в могиле. В современной России иначе не получится. Тот, кто не поет в патриотическом хоре - сдохнет. Безнаказанное зло набирает силу. Те, кто радовался бомбежкам в Гори, заматерели и стали фундаментом озверевшего режима. Мягкие диктатуры, в отсутствии внутреннего общественного противодействия, неизбежно превращаются в тирании. Тирании никогда не сидят за забором. Для них война - это самая приемлемая форма существования. Лучшая. Естественная. Оправдывающая все, что они она творит - и внутри, и снаружи.

И тирания права - Путин не виноват. Русские не виноваты. Виноваты те, кто это все допустил. Кто дал этой бледной поганке, попавший в Кремль по чистой случайности, превратиться в ядовитую грибницу, проросшую на 17 млн.кв. километров миллионами таких же грибов, как он. Те, кто подавал руку убийце, за возможность выгодно купить газ. Кто садился за один стол с военным преступником. Кто вел с ним переговоры, зная, что он сделал с теми, кто был с ним не согласен. Четверть века не могли рассмотреть зла? Не могли понять, что своим "just business" растят из ничтожества чудовище? Ок. Кушать подано. Жрите. У вас сомнение, что это животное дорастет до ядерного ультиматума? Are you serious? Да оно вам прямо говорило: зачем нам мир, в котором не будет России? А зачем нам мир, в котором будет такая Россия вы не думали? И что будет с этим миром? Одна большая Буча?

Если даже последние два года не помогли миру понять, с чем он столкнулся, то впереди тяжелый опыт. И пострадают в нем не полсотни украинцев, которых Россия убивала прямо в их квартирах, а гораздо больше людей в совершенно других, мирных и благополучных странах. И ждать этого совсем не долго.