Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится возобновить дипломатические отношения с Сирией. Эта страна присоединится в качестве еще одного надежного партнера.

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Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале. Он также поблагодарил всех причастных к результатам этих переговоров.

"Только что докладывали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр агрополитики и продовольствия Виталий Коваль об их переговорах в Сирии и Ливане с новой сирийской администрацией, с ливанским бизнесом и наших перспективах – как безопасности, так и торговыми – в целом в этом регионе. В этом году можем добавить еще страны к нашим надежным партнерам, в частности Сирию", – отметил Зеленский.

По его словам, Украина планирует возобновить дипломатические отношения с Сирией и взаимодействие в международных организациях. Глава страны выразил благодарность украинской разведке за безопасную основу этих контактов.

"Я благодарен всем нашим чиновникам, дипломатам, украинским компаниям – каждому, кто обеспечивает наши связи с миром. И, конечно, я хочу поблагодарить каждого нашего воина, все подразделения, которые обеспечивают безопасность нашим экспортным маршрутам, прежде всего в Черном море. Силы обороны, ГУР, Служба безопасности Украины, внешняя разведка – абсолютно все, кто привлечен, – спасибо вам", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с визитом в столицу Сирии Дамаск и встретился с лидером исламистского движения "Хаят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммедом аль-Джулани. Темой разговора было возобновление дипломатических отношений.

Сибига считает, что восстановление дипломатического присутствия позволит нарастить с Дамаском товарооборот, сотрудничество в области науки, технологий, культуры, образования.

Накануне Зеленский заявил об отправке 500 тонн украинской пшеничной муки в Сирию в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины" (Grain from Ukraine), отметив выполнение страной обещаний сирийскому народу.

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