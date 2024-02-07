Зеленский встретился со спикером и депутатами парламента Болгарии: о чем говорили. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 7 февраля, провел встречу с делегацией парламентариев из Республики Болгария, которую возглавил председатель Народного собрания Росен Желязков. Этот визит еще одно подтверждение солидарности и дружбы между двумя странами.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Во время встречи Зеленский выразил искреннюю благодарность спикеру болгарского парламента и участникам Народного собрания за их активную поддержку, направленную на укрепление обороноспособности Украины и четкую поддержку нашего государства на пути европейской и евроатлантической интеграции.

"Благодарны за вашу политическую поддержку на всех уровнях: наше движение в Европейский Союз и НАТО, а также украинские инициативы в ООН. И, конечно, спасибо за существенную военную помощь. Рады, что народ Болгарии с начала полномасштабного вторжения России на нашей стороне, на стороне правды. Спасибо, что вы поддерживаете такой дух. Мы этого не забудем", – сказал он.

Глава государства также отметил значимые меры Болгарии по усилению санкций против страны-агрессора.

Кроме того, особое внимание во время встречи было уделено дальнейшему двустороннему сотрудничеству в оборонной сфере и на практическом вкладе Болгарии в реализацию Украинской формулы мира, а также в подготовке к Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии.

Ранее стало известно, что Комитет парламента Болгарии по обороне проголосовал за предоставление Украине непригодных, устаревших или избыточных переносных зенитно-ракетных комплексов, а также зенитных ракет различных типов. Ожидается, что ПЗРК можно будет отремонтировать, а затем использовать на поле боя.

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