Зеленский встретился с сенатором Конгресса США Линдси Грэмом: о чем договорились. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членом Сената Конгресса США Линдси Грэмом. Политик прибыл в Киев в понедельник, 18 марта.

Об этом сообщает Офис главы государства. Отмечается, что в ходе встречи был предметно обсужден вопрос дальнейшей всесторонней помощи Украине со стороны США.

"Очередной визит сенатора свидетельствует о неизменной мощной поддержке нашего государства со стороны США в борьбе с российской агрессией", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский выразил благодарность Конгрессу, обеим партиям, президенту США, его администрации и всему американскому народу за предоставление Украине помощи.

"Продолжается наша борьба. Стала поддержка Украины со стороны международных партнеров, особенно США, сейчас как никогда важна для реализации планов по деоккупации наших территорий и защиты людей", – подчеркнул президент и добавил, что Украина рассчитывает на сохранение и усиление такой поддержки.

В этом контексте во время встречи был предметно обсужден вопрос дальнейшей всесторонней помощи Украине со стороны США.

"Американский Конгресс решительно настроен только усиливать поддержку Украины. Мы видим это и благодарны за это. Критически важно, чтобы Конгресс уже вскоре завершил все необходимые процедуры и принял окончательное решение о выделении Украине макрофинансовой помощи, которая укрепит украинскую экономику и наши Вооруженные силы", – отметил президент.

Владимир Зеленский проинформировал американского сенатора о ситуации на передовой и первоочередных нуждах ВСУ. Он акцентировал внимание на критически важном значении дальнейшего оказания партнерами военно-технической помощи, в частности систем ПВО и ракет к ним.

"Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны США наших евроатлантических стремлений", – отметил Зеленский и добавил, что это также важно для укрепления всей трансатлантической безопасности.

Политики обменялись мнениями относительно дальнейшего усиления санкционного давления на РФ и весомой роли Конгресса в этом вопросе. В частности, было отмечено важность завершения формирования Конгрессом правовой рамки для использования замороженных российских активов для неотложных нужд Украины.

Напомним, в понедельник, 18 марта, в Киев прибыл с официальным визитом республиканец Линдси Грэм – старший сенатор США от штата Южная Каролина. Он известен своей активной поддержкой Украины и уже не в первый раз посещает страну с начала полномасштабной войны.

В январе 2023 года республиканец посетил Киев вместе с другими коллегами-законодателями. Грэм назвал поддержку Украины "хорошей инвестицией" для США, также он предупреждал о последствиях прекращения Вашингтоном помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 марта Белый дом объявил о выделении Украине экстренной военной помощи на общую сумму $300 миллионов. В Пентагоне отметили, что это был "уникальный случай", и США не смогут предоставить Украине еще один пакет поддержки.

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