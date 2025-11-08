Зеленский: Украина работает с США, чтобы купить больше систем Patriot

Российские захватчики не уменьшают интенсивность атак по Украине и наносят удары по энергетике, инфраструктуре и жилых многоэтажках. Сейчас Киев работает над соглашениями о покупке большего количества систем противовоздушной обороны у партнеров.

Видео дня

Об этом, 8 ноября, во время традиционного видеообращения к украинцам заявил президент Владимир Зеленский. Он добавил, что во время последней атаки защитники неба показали хороший результат, но сбивание баллистики остается проблемным.

Украина сбивает вражеские цели, но этого не достаточно

"За эту ночь украинские Силы обороны обезвредили более 400 дронов, это существенный результат подразделений беспилотных систем, армейской авиации, мобильных огневых групп. Есть срабатывание РЭБ. Часть ракет также удалось сбить, и очень сложно, конечно, противодействовать баллистическим и аэробаллистическим ракетам", – подчеркнул глава государства.

По его словам, лишь несколько систем в мире способны эффективно сбивать такие ракеты, и чтобы прикрыть всю нашу территорию, необходимо значительно больше самих систем и боеприпасов к ним.

"Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные "Петриоты", очень рассчитываем на поддержку", – сказал политик.

Зеленский поблагодарил мировых лидеров стран-партнеров за помощь, подчеркивая, что "решения будут".

Напомним, в начале ноября Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины уже получили новые системы ПВО и ПРО Patriot, что стало возможным благодаря выполненным договоренностям с Германией. Он подчеркнул, что Киев будет продолжать переговоры не только с иностранными правительствами, но и с производителями оружия, чтобы еще больше усилить защиту нашего неба.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 8 ноября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине Мониторинговые каналы назвали атаку одной из крупнейших по нефтегазовой инфраструктуре нашего государства. Под ударом оказались объекты на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине, также снова атакована энергетическая инфраструктура.

