Зеленский скоординировал шаги по приближению справедливого мира с главами европейских правительств: подробности переговоров

В среду, 5 марта, президент Владимир Зеленский провел переговоры с главами европейских правительств. Политики, в частности, скоординировали шаги по приближению справедливого мира в Украине.

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О подробностях разговоров Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале. Он добавил, что провел переговоры с Олафом Шольцем, Луишем Монтенегру, Робертом Голобом и Диком Схофом.

"Провел телефонные разговоры с главами правительств Германии, Португалии, Словении и Нидерландов. Поблагодарил каждого из партнеров за помощь украинскому народу и поддержку", – говорится в сообщении.

Детали разговора Владимира Зеленского и Олафа Шольца

Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Зеленский отметил, что состоялся откровенный диалог по многим вопросам и видению будущей архитектуры безопасности.

Он подчеркнул, что рассчитывает на единство Европы вокруг Украины и работаем для этого.

"Мы все хотим безопасного будущего для наших людей. Не временного прекращения огня, а окончания войны навсегда. Благодаря нашей скоординированности и лидерству США этого абсолютно реально достичь", – добавил президент.

Он подчеркнул, что Украина всегда будет помнить, какой вклад внесла Германия в укрепление воздушного щита и самое главное – в защиту тысяч людей.

"Видим, как можно увеличить взаимодействие в этом направлении. Будем работать", – резюмировал разговор президент.

Детали разговора Владимира Зеленского и Луиша Монтенегру

Президент Украины также провел разговор с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

"Мы ценим помощь Португалии – и военную, и политическую. Спасибо, что вы с нами. Поделился деталями саммита лидеров в Лондоне, где мы договорились подготовить план действий, который приблизит справедливый и устойчивый мир для Украины и безопасность для всей Европы. Это и усиление нашего государства, и гарантии безопасности", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что остается в контакте со всеми европейскими партнерами.

"Обсуждаем наши следующие шаги. Для нас важно, чтобы в общем плане был учтен голос каждой страны. Единство Европы и лидерство Америки точно могут покончить с этой войной", – резюмировал разговор президент.

Детали разговора Владимира Зеленского и Роберта Голоба

Президент Украины провел разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом, чтобы проинформировать его о саммите лидеров в Лондоне и обсудить совместные усилия.

"Готовим план первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что Европа имеет общее видение окончания войны и гарантий безопасности. Она должна быть за столом предстоящих переговоров с Украиной и США.

"Также говорили о реализации нашей инициативы "Продовольствие из Украины". Словения присоединяется к нашим усилиям для поддержки сирийского народа. Спасибо за все, что Словения делает для Украины", – резюмировал этот разговор Зеленский.

Детали разговора Владимира Зеленского и Дика Схофа

Президент Украины провел беседу с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом после их встречи в Лондоне.

Политики обсудили координацию с партнерами и подготовку совместного плана. Первые шаги для приближения справедливого мира очень важны. Мы хотим перейти к ним в ближайшее время в сотрудничестве с США и всей Европой.

"Также говорили об укреплении Украины. Нидерланды готовят новые пакеты военной и финансовой помощи. Проинформировал премьер-министра о наших приоритетных потребностях. Спасибо за то, что в это сложное время мы можем рассчитывать на полную поддержку со стороны Нидерландов", – рассказал президент.

Ранее стало известно о том, что Киев и Вашингтон начали работать над новой встречей. Президент Владимир Зеленский заявил, что "надеется на первые результаты на следующей неделе".

Как сообщал OBOZ.UA, 5 марта Майк Уолтц сообщил о беседе с Андреем Ермаком. Они обсудили место и дату переговоров, однако официальные лица пока не разглашают конкретные детали.

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