Зеленский пообщался с президентом Грузии и призвал не разрешить сдать страну Путину. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Париже встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Зеленский отметил солидарность Украины с Грузией, которая сейчас переживает политические испытания.

Он подчеркнул, что Украина будет всегда поддерживать выбор грузинского народа в пользу европейского будущего.

"Мы с вашим народом, конечно, и на стороне вашей страны всегда - вашего образа жизни и вашего выбора будущего членства в ЕС и НАТО Всегда с вашими людьми. Мы видим все, мы поддерживаем", – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также отметил важность уважения мнения граждан Грузии, которые сейчас протестуют против решений правительства, направленных на удаление страны от Европейского Союза.

Со своей стороны, президент Саломе Зурабишвили рассказала о ситуации в стране, в частности о фальсификации парламентских выборов, ограничении избирательных прав граждан, проживающих за границей, и репрессиях против протестующих.

Она поблагодарила Украину за введение санкций против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и ряда грузинских чиновников.

По словам Владимира Зеленского, это санкции против лиц, которые толкают независимый грузинский народ в другую сторону – в сторону России.

Он также подчеркнул, что обострение ситуации в Грузии имеет глобальное измерение. Россия стремится установить контроль над Черноморским регионом, что представляет угрозу безопасности всех стран региона и Европы в целом.

"Это вопрос контроля над Черноморским регионом, который хочет установить Россия. Это угроза национальной безопасности всех в регионе и в Европе. Заверил госпожу Президент, что мы со своей стороны будем координироваться с партнерами не только в Европе, чтобы отреагировать действительно системно и помочь народу Грузии в защите своего права жить независимо", – резюмировал президент Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

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