Зеленский обсудил с премьером Японии подрыв оккупантами Каховской ГЭС и реализацию украинской формулы мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Во время звонка он поделился информацией о последствиях подрыва оккупантами Каховской ГЭС и рассказал о своем визите в страдающие от этой трагедии южные регионы Украины.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Так, Зеленский заявил, что в Херсонской области Россия совершила сознательный террористический акт и очередное военное преступление.

Российская агрессия привела к масштабной техногенной, экологической и гуманитарной катастрофе. Он также отметил, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции возникли потенциальные угрозы безопасности Запорожской атомной электростанции из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище.

Фумио Кисида выразил свою поддержку украинскому народу, сочувствуя из-за катастрофических последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции. Он заявил, что правительство Японии готовит пакет гуманитарной помощи для Украины, учитывая перечень неотложных потребностей, предоставленных украинским правительством.

Также президент рассказал Фумио Кисиде о ситуации на фронте и вновь нарастающих ракетных атаках России против Украины. Он отметил, что объектами этих атак являются гражданская инфраструктура и мирные города.

Собеседники обсудили дальнейшее привлечение поддержки безопасности со стороны Японии, в частности в сфере гуманитарного разминирования. Они обменялись мнениями о способах реализации украинской формулы мира и подготовке к Глобальному саммиту мира.

"Последние преступления агрессора подтвердили, что украинская формула мира актуальна как никогда. Должны остановить террор России", – подчеркнул президент.

Лидеры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обновления Украины. Фумио Кисида подтвердил свою готовность провести в Японии в начале следующего года конференцию по восстановлению Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что катастрофа на Херсонщине показала, что Россией руководят изверги. Президент говорил о теракте на Каховской ГЭС, который совершили российские захватчики. Лидер государства заверил, что "он не остановит Украину и украинцев".

Напомним, что 8 июня Зеленский посетил юг Украины, пострадавший от наводнения в результате подрыва российскими войсками Каховской гидроэлектростанции. Сначала он прибыл в Херсонскую, а затем в Николаевскую область.

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