Зеленский назвал условия для проведения выборов и признался, пойдет ли на второй срок. Видео

В Украине выборы новых президента и парламента возможны только после завершения военного положения в стране. А это уже может произойти в 2025 году.

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Именно так сказал глава государства в интервью для телемарафона "Единые новости". Его жена, первая леди Елена Зеленская добавила, что поддержит любое решение мужа.

В частности, президент предположил, что в 2025 году Украине удастся "завершить горячую фазу войны", и это будет предпосылкой выборов.

"Если нам удастся и мы сможем получить завершение горячей фазы войны в сильной позиции для Украины в этом году, если мы это сможем сделать, у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности. После этого можно думать, чтобы не было военного положения в Украине", – сказал Владимир Зеленский.

Однако это не главная тема для украинцев, считает он.

"В Украине люди, как мне кажется, опасаются. Ну какие выборы во время войны. А в России очень хотят этого, чтобы поддерживать трек касаемо нелегитимности президента Украины", – пояснил президент.

Его решение о баллотировании на второй президентский срок будет зависеть от нескольких факторов, главным из которых является то, как закончится война.

"Сегодня для меня второй срок (на должности) не является целью... Я не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу – тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более положительно ", – сказал Владимир Зеленский.

Первая леди Елена Зеленская подтвердила, что в семье не обсуждается возможность участия Владимира Александровича в предстоящих выборах. Хотя лично она считает, что " второй раз уже не так страшно, как первый ", любой выбор своего мужа она поддержит.

Но так или иначе, конституция Украины запрещает проведение выборов во время военного положения, пока его не отменят, а новые президент и парламент не будут избраны, действующий глава государства и депутаты Верховной Рады являются легитимной властью, напомнил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже начали изучать европейские модели избирательного права, в том числе и электронное голосование. Но новую модель волеизъявления народа планируют ввести только после окончания войны с Россией.

Ранее Владимир Зеленский обещал, что Украина обязательно проведет честные и справедливые выборы. Однако сначала наше государство и народ нуждаются в установлении справедливого мира.