Погода меняется: в каких областях Украины ожидаются дожди 15 сентября. Карта

Украинский гидрометцентр обнародовал прогноз погоды на понедельник, 15 сентября. По данным синоптиков, в западных областях ожидаются умеренные дожди, а на Закарпатье и в Карпатах – местами значительные с осадками и грозами. В других регионах страны осадков не прогнозируется.

Прогноз подготовил Украинский гидрометеорологический центр и опубликовал в facebook. В сообщении уточняется, что ветер будет преимущественно юго-восточный, скоростью 7–12 м/с.

"Температура ночью составит от 8 до 13 градусов, на побережье морей – от 14 до 19, днем – в пределах 20–25, на западе 16–21 градусов", – отметили синоптики.

Карта погоды указывает, что Киевщина останется без осадков. В самом Киеве синоптики прогнозируют переменную облачность и теплый день. Ночью температура будет колебаться в пределах 11–13 градусов, днем ожидается 21–23. В Киевской области ночью будет немного прохладнее – 8–13, а днем до 25.

Дожди на западе

По предварительным данным, наиболее дождливыми будут оставаться Карпаты и Закарпатье. Там осадки местами будут значительными, возможны кратковременные грозы. В горных районах температура днем не превысит 16–19 градусов. На остальной территории Украины сохранится комфортная и теплая погода.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Диденко объясняла, что указанная "настоящая летняя погода" продержится несколько дольше, вплоть до 13-14 сентября. По ее словам, рассчитывать на похолодание стоит после середины сентября.

