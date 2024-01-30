'Задержка возникла по двум причинам': Дмитрий Кулеба сказал, когда назначат посла Украины в Венгрии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил задержку с назначением Федора Шандора новым послом Украины в Венгрии. По его словам, она возникла по двум причинам – это необходимость его увольнения из рядов Вооруженных сил Украины, а также специальная процедура проверки.

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Об этом Кулеба сказал в понедельник, 29 января, во время пресс-конференции по результатам встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, которая состоялась в Ужгороде. Он заверил, что Шандора назначат послом уже "вот-вот".

"Задержка этого вопроса возникла по двум причинам. Первая причина – ему нужно было уволиться из Вооруженных сил Украины. Это большая проблема, но вроде бы какая-то юридическая модель была найдена. Второе – восстановлена процедура спецпроверок для кандидатов на послов и для уже назначенных послов", – отметил Кулеба.

По словам главы МИД, Шандор, насколько ему известно, уже либо успешно прошел эту проверку, либо находится на финальной стадии ее прохождения.

Напомним, что должность посла Украины в Венгрии оставалась вакантной с июля 2022 на фоне сложных отношений между двумя государствами. В июле 2022-го президент Владимир Зеленский уволил с этой должности Людмилу Непоп.

Как сообщал OBOZ.UA:

– О том, что профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор, известный как "преподаватель из окопа", может стать послом Украины в Венгрии, стало известно в марте прошлого года.

– В августе 2023-го Венгрия с несколькомесячной задержкой согласовала назначение новым послом Украины Федора Шандора.

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