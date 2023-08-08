Венгрия согласовала назначение послом Украины военнослужащего ВСУ: что о нем известно

Венгрия с несколькомесячной задержкой согласовала назначение нового посла Украины. Им стал профессор Ужгородского национального университета, военнослужащий ВСУ, известный как "преподаватель из окопов", Федор Шандор.

Видео дня

Во вторник, 8 августа, президент Венгрии Каталин Новак дала согласие на назначение Шандора послом Украины. Об этом сообщил венгерский телеканал ATV, ссылаясь на собственные источники.

"Президент Республики сегодня подписала агреман нового посла Украины в Будапеште Шандора Федора", – говорится в сообщении.

Прошение об агремане для Федора Шандора в Будапешт Киев направил еще несколько месяцев назад, но венгерская сторона одобрила его только сейчас.

По данным издания, причиной такой задержки было якобы нежелание президента Украины Владимира Зеленского общаться с венгерской коллегой Каталин Новак. Почему сейчас президент Венгрии решила предоставить агреман, не объясняется.

В то же время, издание отмечает, что Каталин Новак планирует посетить Киев 23 августа для участия в саммите Крымской платформы. Перед этим она совершит визит в Закарпатье и встретится с представителями венгерского меньшинства.

Что касается подписанного Новака агремана, то его передадут в Министерство иностранных дел Венгрии для контрассигнации министром Петером Сийярто.

Отметим, что посла в Венгрии у Украины нет с июля 2022 года, когда с этой должности президент Владимир Зеленский уволил Людмилу Непоп.

"Профессор по окопам" Федор Шандор

Профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор в феврале прошлого года пошел добровольцем в украинскую армию и стал младшим сержантом 101 бригады ТрО.

Однако он не бросил преподавательскую деятельность и в перерывах между боевыми дежурствами читал студентам лекции.

Чтобы преподавание не мешало военному делу и, наоборот, Федор Шандор договорился с командованием об индивидуальном графике боевых дежурств, позволившего ему совмещать службу и пары на двух факультетах.

Собратья знали, что их коллега по оружию проводит пары, поэтому относились к ситуации с пониманием.

По словам самого профессора, он и другие бойцы "воюют за образованную нацию", поэтому для него бросить обучение было бы грехом. За все время службы он ни разу не пропустил онлайн-встречи со студентами. Звуки обстрелов и взрывов ему не мешали.

Федор Шандор является преподавателем кафедры социальной работы УжНУ, а также директором "Карпатского центра полинговых исследований" с 1998 года. Кроме этого, "преподаватель из окопов" является директором общественной организации "Мой город - Ужгород", автором краеведческой литературы на 10 языках разных национальностей, организатором многочисленных образовательных акций и конкурсов и заслуженным работником туризма.

Напомним, фото, как профессор УжНУ Федор Шандор проводит пары прямо из окопа, всколыхнуло всю Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Федора Шандора на должность посла Украины в Венгрии, стало известно в марте этого года. Глава государства, прежде всего, искал не дипломата, а человека, который имеет хорошие языковые и культурные отношения с Венгрией, имеет профессиональный опыт и способен вести серьезные переговоры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!