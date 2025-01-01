В 1998 меня заставили идти в политику, в 2014 несправедливо люстрировали и незаконно. Я за 16 лет очень многое сделал для страны и народа, правда без пиара. Коррупционеры и Пинчук с Кучмой меня активно дискредитировали, чего стоил эдапс. Целый сайт был создан.

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Я на всех наших политиков (всех) и хочу от них только извинения, за то, что допустили войну и смерть, потерю 20% наших территорий. Не хочу красивых и душевных слов, только на коленях извиняться. Хочу, чтобы Кучму прокляли. И сам прошу прощения. Боль.