Встреча Зеленского и Си Цзиньпина возможна в следующем месяце – Reuters

В октябре президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств могут провести переговоры на открытии Пекинского оборонного форума.

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О вероятности встречи Зеленского и Си свидетельствует улучшение дипломатических отношений Пекина с Киевом. Об этом сообщает Reuters.

По словам бывшего заместителя министра иностранных дел Украины Александра Чалого, теперь встреча руководителей Китая и Украины возможна, ведь между странами улучшились дипломатические отношения.

"Теперь все мы в Украине ждем каких-то контактов, прямых контактов между президентом Зеленским и президентом Си", – сказал дипломат.

В свою очередь директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил, что Китай открыт для диалога, в том числе, готов присоединиться ко второму Саммиту мира. В Пекине не хотят, чтобы китайские дипломатические усилия "пропали даром".

Китай стремится позиционировать себя как ответственного игрока в международных конфликтах. В частности, темой Пекинского оборонного форума станет "Содействие миру ради общего будущего".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава Китая Си Цзиньпин 26 апреля 2024 провели телефонные переговоры. Лидер КНР в ходе разговора назвал диалог единственным путем решения конфликта.

Рранее Зеленский заявил, что глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пообещал, что не будет передавать оружие Российской Федерации для войны против Украины.

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