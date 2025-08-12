'Встреча Трампа и Путина – не конец света': Кислица заявил, что позицию Украины слышат и поддерживают в Европе

Переговоры президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которые должны состояться 15 августа на Аляске, не являются чем-то катастрофическим для Украины. Ведь Киев принимает активное участие в переговорах.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает "Укринформ". Он отметил, что манипуляция Вашингтоном со стороны главы Кремля может обернуться для него не слишком хорошо.

"Я хочу заверить вас, что встреча на Аляске не является концом света – разве что она может стать таковым для президента Российской Федерации, который может так и не понять, что бесконечное манипулирование Соединенными Штатами и президентом Трампом в частности, крайне опасно", – сказал Кислица.

Он отметил, что президент Трамп стал тем лицом, которое заставило Путина частично пересмотреть свои манипулятивные методы, хотя этого оказалось недостаточно "для того, чтобы достичь какого-то сногсшибательного изменения в ходе событий".

Кислица также отметил важность не усиливать пропагандистскую кампанию Кремля и лично Путина в контексте предстоящей встречи на Аляске. По его словам, это вполне привычная тактика Москвы – подавать информацию и события в выгодном для себя свете.

Позиция Зеленского и Европы

Дипломат подчеркнул, что позиция президента Владимира Зеленского о недопустимости территориальных уступок при обсуждении мирного соглашения, и одновременно готовности к решениям, которые гарантируют справедливый и длительный мир, была четкой и стала основой дальнейших консультаций.

Сейчас почти все европейские лидеры единодушны: силовое перекраивание границ неприемлемо, а урегулирование войны в Украине – это ключ к будущему всего континента, ведь без этого невозможно достичь стабильного и справедливого мира.

Окончание войны не будет легким путем

"В этом году в этом уже ни у кого нет сомнения. Поэтому я, в принципе, умеренно оптимистичен. Это не будет простым путем. Конечно, будет очень много хайпа. Но давайте, как говорится, держать голову холодной", – подчеркнул Кислица.

Он отметил, что только от президента США будут зависеть дальнейшие действия.

"Но в конечном счете именно президент Трамп будет принимать решение о дальнейшей тактике и стратегии. Конечно, ситуация непростая, конечно, у меня нет никаких иллюзий. Но я являюсь свидетелем непрерывных переговоров Украины практически со всей Европой и Соединенными Штатами", – резюмировал дипломат.

Напомним, Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу уже 15 августа. Местом для переговоров станет американский штат Аляска. Локация выбрана не случайно, ведь она расположена близко к территории РФ. При этом губернатор Аляски заявил, что готов принять "историческую встречу".

Как сообщал OBOZ.UA, во время брифинга в Вашингтоне 11 августа, глава Белого дома заверил, что на переговорах с Путиным будет пытаться договориться о следующих саммитах, закончить войну и даже вернуть некоторые территории Украины. Но он может и выйти из переговоров.

