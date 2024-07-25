VSquare: Зеленский мог попросить Орбана помочь организовать разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский мог попросить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посодействовать его телефонному разговору с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Это произошло во время их встречи в Киеве 2 июля в рамках "мирного турне" венгерского политика.

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Об этом пишет VSquare, ссылаясь на информированный источник, связанный с украинско-венгерскими отношениями. Второй источник, непосредственно знавший об этой встрече в Киеве, не возразил на это, сказав, что "возможно, такое было".

Как известно, Орбан встретился с Трампом 11 июля, а Зеленский разговаривал с Трампом 19 июля.

"Однако непонятно, кто убедил Трампа ответить на этот звонок, поскольку другие посредники, такие как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон или президент Польши Анджей Дуда, также помогают Зеленскому лоббировать Трампа, добавил источник, причастный к украинско-венгерским отношениям", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что многочисленные центральноевропейские эксперты единодушно признали такую просьбу Зеленского к Орбану очень правдоподобной.

"Это имело бы смысл, поскольку Зеленский сейчас серьезно ищет доступ к Трампу. И у Орбана есть такой козырь", – отметил один чешский эксперт.

Напомним, Трамп заявил, что в разговоре с президентом Владимиром Зеленским сказал о необходимости окончить войну в Украине. Свое мнение он обосновал тем, что Россия – это "военная машина", "победившая Наполеона и Гитлера".

Так, по словам Трампа, Путин решился напасть на Украину по двум причинам: повышение цен на топливо – у Кремля появились деньги, а также выход войск США из Афганистана.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Time сообщило, что украинские власти предусматривают сложные времена в случае избрания Дональда Трампа президентом США. Считается, что Трамп может снизить военную помощь Украине и подтолкнуть Киев к мирному соглашению в пользу России.

– Издание Bbloomberg и Reuters, проведшее собственные опросы, сообщили, что решение Джо Байдена завершить свою предвыборную кампанию сразу повлияло на гонки, что отразилось в новых опросах. По их данным, у вице-президента США Камалы Гаррис лучшие результаты, чем были у Джо Байдена, и разница между ней и Дональдом Трампом находится в пределах погрешности.

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