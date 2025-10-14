"Всего один телефонный звонок": Сикорский убежден, что войну в Украине решить проще, чем конфликт на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что прекратить войну в Украине можно одним звонком Владимира Путина к начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову. Достаточно лишь приказа о выводе войск.

В то же время шансы на такой шаг растут в связи с ухудшением ситуации в российской экономике. Об этом дипломат сказал на пресс-конференции в Лондоне 14 октября.

Украина уже 10 лет сдерживает путинские войска

Дипломат отметил, что шансы российского диктатора сделать такой звонок "растут, поскольку российская экономика начинает шататься". При этом, по его словам, решение конфликта в Украине проще, чем прекращение войны на Ближнем Востоке.

Министр напомнил, что Украина уже 10 лет сдерживает российские войска на Донбассе, и выразил уверенность, что диктатор не способен одержать победу. По его мнению, Запад должен и в дальнейшем поддерживать Украину и усиливать санкции против российской нефти, газа и технологий.

"Нужно продемонстрировать, что мы готовы поддержать Украину в среднесрочной перспективе и ввести наши западные санкции в отношении российской нефти, газа и технологий", – подчеркнул Сикорский.

Защита Европы от дронов стран НАТО

На вопрос, что должно сделать НАТО для защиты Европы от дронов, нарушающих воздушное пространство стран-членов Альянса, Сикорский заявил, что "нам нужны как электронные, так и кинетические средства, чтобы остановить эти смертоносные машины от достижения своих целей".

По его мнению, нужно начать закупать дроны и системы, которые управляют дронами, а также ввести такой уровень защиты, по крайней мере на нашей восточной границе.

