'Все не так просто': Зеленский назвал 'красные' линии Украины в вопросе территорий и объяснил, что происходит на фронте

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие в Донецкой и Луганской областях восстанавливают положение и уничтожают силы противника. Глава государства подчеркнул, что на полную оккупацию Донбасса путинской армии потребуется не менее четырех лет.

Зеленский отметил, прежде чем говорить о том, к чему готова Украина, нужно понять, на что готова Россия, ведь до сих пор враг конкретно не озвучил требования в рамках процесса урегулирования войны. Об этом президент Украины рассказал во время общения с журналистами.

Болезненный вопрос территорий

По словам Зеленского, на встрече в Вашингтоне он объяснил, что с начала полномасштабной войны Россия оккупировала не 69% территорий, а около трети, потому что враг забрал без полномасштабной войны весь Крым и треть Донецкой области.

"То есть, мы говорим, что за почти 4 года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И потому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, – это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще 4 года. Это наша земля. У меня есть свой семейный пример. Где-то в 1943 году мой дед воевал против нацистов за Славянск, Краматорск, Мариуполь. И таких наших семей было очень много. Очень много павших и раненых. И я объяснил, что это слишком болезненный момент нашей истории и очень болезненная часть нашей жизни в Украине. Все не так просто, как кому-то может казаться", – рассказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что путинские войска не смогут удержать территории в Сумской и Харьковской областях. По прогнозу Зеленского, в сегодняшних реалиях это вопрос времени, и уже через несколько месяцев российских оккупантов не будет на Сумщине. При этом глава государства отметил, что юридически Украина не признает оккупацию никаких своих территорий.

Состояние фронта

По словам Зеленского, на Покровском направлении украинские войска уничтожают оккупантов, которые попытались проникнуть вглубь региона по направлению к Доброполью. Президент отметил, что там враг уничтожен почти на 100%.

"Что касается еще Донецкой области: 54 бригада восстанавливает положение. Что касается Луганской области: есть хорошие результаты", – сказал Зеленский о Донбассе.

