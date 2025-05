Вряд ли будут чем-то меньшим: в ISW указали, какие 'условия мира' Путин собирается выдвинуть Украине после двух массированных атак

Представители страны-агрессора России собираются подать проект документа со своими "условиями мира" в Украине после завершения обмена пленными и двух массированных атак. Хотя условия Кремля вряд ли будут чем-то меньшим, чем полная капитуляция Киева.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики отметили, что РФ будет продолжать достигать своих целей, пока диктатор Путин верит в "победу" над Украиной.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил: Киев ожидает, что российская сторона представит проект предложения по соглашению о безусловном прекращении огня после третьего и последнего из большого обмена пленными "1000 на 1000".

Глава МИД добавил, что Украина приветствует участие президента США Дональда Трампа и европейских лидеров в будущих мирных переговорах, а также не исключает возможности проведения встречи между президентом Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Путиным.

В ответ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что они будут готовы представить Украине проект документа России по "долгосрочному урегулированию кризиса", как только обмен пленными будет завершен.

По состоянию на утро 25 мая Украина и РФ провели два этапа большого обмена – 23 и 24 мая домой из российской неволи вернулись 697 украинских бойцов и гражданских. Но параллельно с обменами и не прекращением наступлений на фронте Россия осуществила уже два массированных ракетно-дронных нападения на Украину (в ночь на 24 и в ночь на 25 мая), причем самую большую атаку агрессор направил на Киев.

Поэтому в ISW отмечают, что на этом фоне заявление Лаврова лишь подчеркивает постоянные усилия Кремля, направленные на то, чтобы заставить Украину и Запад начать долгосрочные мирные переговоры без активного прекращения огня. В отличие от усилий США, Украины и Европы сначала обеспечить соглашение о безусловной тишины до любых долгосрочных мирных переговоров.

"Россия остается преданной требованиям, которые являются ничем иным, как полной капитуляцией Украины, и будет продолжать достигать этой цели до тех пор, пока Путин верит, что РФ может военным путем победить Украину", – все так же оценивают аналитики ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, что российская делегация во время переговоров в Стамбуле выдвигала абсурдные требования. В частности, представители страны-агрессора хотели, чтобы Украина отдала им четыре свои области.

