Время для экспериментов истекло: Порошенко раскритиковал Раду за каникулы во время войны

Страна уже месяц обходится без полноценных министров обороны и иностранных дел, а депутаты от правящего большинства позволяют себе длительные отпуска.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.

"Наконец, спустя месяц после того, как часть монобольшинства отдыхала на море, Рада собралась. Что мы видим в повестке дня? Видим ли мы сейчас представление на должность министра обороны? Нет. Видим ли мы представление на должность министра иностранных дел или главы Службы безопасности? Можем ли мы позволить себе дальше, более месяца, чтобы страна в условиях войны жила без легитимных представителей сектора обороны и безопасности? Ведь у войны не было отпуска", – напомнил Порошенко.

"За этот месяц произошли ужасные события. Ужасные и в личной жизни. Когда 24 февраля 2022 года мы начали формировать 321-й батальон, туда пошли "Братья по оружию" и представители Управления государственной охраны. Саша Кучер был начальником штаба. 8 августа к нему домой за пять минут влетели шесть "шахидов". Погибли родители, погиб сын", – сказал пятый президент.

"Спросите о последствиях у лидеров бизнеса – у "Новой почты", у "Розетки", у "Новуса", у "Сильпо". Способны ли власти защитить людей, бизнес, экономику, вооружить армию? Я убежден, что роль и миссия парламента здесь чрезвычайно важны", – подчеркнул Петр Порошенко.

Он также в очередной раз напомнил, что ещё в 2024 году "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект об убежищах: "два года он ждёт рассмотрения. Я обращаюсь к Председателю Верховной Рады: включите его в повестку дня. И в Киеве, и в других городах должны быть укрытия для защиты людей. Так нельзя".

"Убежден, что мы должны навести порядок в закупках вооружения. Вооруженные Силы не могут дальше ждать решения парламента, президента и правительства. Подчеркиваю: мы должны вернуть 40 миллиардов гривен, изъятых из закупок вооружений. Мы должны инвестировать в технологии. И наконец властям пора выйти из кабинетов и оглянуться вокруг, увидеть военных, предпринимателей, людей на улицах, которые требуют ответов. Реальность изменилась. Время политических пауз закончилось. Время экспериментов исчерпано", – резюмировал Петр Порошенко.

Накануне Петр Порошенко назвал ключевые задачи для выживания государства: укрытия для защиты людей, обеспечение ВСУ и новейшие оборонные технологии, поддержка экономики и бизнеса, восстановление экспортной логистики и энергетическая устойчивость громад.