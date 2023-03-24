Враг должен знать: Украина не простит смерти и страдания невинных людей, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что страна-агрессор Россия будет наказана за свои преступления против нашего государства и наших граждан. Украина не простит захватчикам то, что они сделали и продолжают творить на нашей земле.

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Об этом Зеленский сказал в пятницу, 24 марта, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он подчеркнул, что захватчики обязательно будут разбиты.

"Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты", – подчеркнул украинский лидер.

Глава государства поблагодарил всех наших защитников, которые дают российским оккупационным войскам достойный ответ на их террор, приближая проигрыш РФ и победу Украины. Они вычисляют позиции, с которых враг подло бьет по нашим городам и селам, и уничтожают их.

"Каждая уничтоженная позиция террористов – это спасенные жизни наших людей. Я благодарю и Вооруженные силы, и разведку, и воинов Службы безопасности – каждого и каждую, кто приобщается к выполнению этой задачи...К справедливому огневому ответу именно тем, кто является источником террора . За такие удары, как по Константиновке сегодня, как по многим другим городам", – сказал Зеленский.

Гарант также отметил бойцов, которые за минувшие сутки дали самый лучший результат. На Донетчине по врагу хорошо отработали воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, морпехи из 36-й бригады и 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь" – Зеленский поблагодарил их за неизменную меткость и настоящую военную закалку.

"Морпехи "Тридцатьпятки" и 79-я бригада ДШВ – благодарю вас! Запорожское направление: 44-я артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола – тоже благодарю за точность!" – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский накануне Дня Службы безопасности вручил государственные награды работникам ведомства. Он подчеркнул, что представители СБУ дерутся с врагом на фронте – в самых горячих точках, а также обеспечивают киберзащиту Украины, стабилизируют ситуацию в деоккупированных городах, заботятся о том, чтобы враг не имел приспешников ни в какой части нашего государства.

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