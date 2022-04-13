Военные НАТО в восторге от украинской армии: Грозев оценил перспективы вступления Украины в Альянс

Военные профессионалы Североатлантического альянса выражают восхищение силой и мужеством украинской армии, которые она проявила в войне против РФ. Они говорят, что за это Украину можно брать в НАТО хоть сейчас, но понимают – главное препятствие в том, что это политический вопрос.

Об этом в интервью BBC рассказал расследователь из группы Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев. В то же время выразил убеждение, что уже через пять лет украинское государство точно будет членом Евросоюза.

"Знаю, что неформально и неофициально военные профессионалы НАТО в восторге от украинской армии. Считается, что ее уровень защиты превышает среднестатистический уровень натовской армии", – оценил журналист реакцию внутри НАТО на войну.

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По его словам, вопрос приглашения Украины в Альянс в настоящее время изменил обоснование. В частности, если спрашивать натовских военных, они без раздумий отвечают, что "можно сразу брать Украину в Альянс".

"Раньше военная техника (у украинской армии. – Ред.) не соответствовала натовским стандартам. Ныне поставляется новая, которую передают стран-члены. Осталось только самолеты поменять. Но все остальное уже приближается к стандартам НАТО", – подчеркнул Грозев.

Вместе с тем расследователь признает, что нельзя исключать тот факт, что в настоящее время вступление нашего государства в Североатлантический альянс – это политический вопрос. К тому же он должен быть еще и частью переговорного процесса со страной-агрессором РФ.

"Но если бы Украина через полгода подняла вопрос о членстве в НАТО еще раз, и это не было бы частью договоренностей с Кремлем, то я уже уверен, что дверь откроется гораздо быстрее", – с оптимизмом отметил Грозев.

Добавим, что в этом же интервью расследователь дал прогноз, сколько может длиться война Украины и России. Он назвал термины и решающий фактор.

В то же время заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане говорит, что Украину ждет более сложный этап войны. По его словам, РФ готовит широкомасштабное наступление, потому что в Кремле не оставляют идеи "одержать победу до 9 мая".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинил Германию и Францию в ошибке, за которую расплачивается украинское государство. Он выразил убеждение, что начатая РФ война стала результатом непринятия Украины в НАТО в 2008 году.