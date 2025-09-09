Путин не ограничится Украиной: Мерц призвал союзников избавиться от 'ложной ностальгии'

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что империалистические планы российского диктатора Владимира Путина не закончатся на Украине, а только начинаются там. Он отметил, что Европа ежедневно и с растущей интенсивностью сталкивается с гибридными российскими атаками, в частности на инфраструктуру.

Политик указал на провокации Москвы в Северном и Балтийском морях. С таким заявлением Мерц выступил 8 сентября на конференции послов ФРГ, его цитируют AFP и Sky News.

Мерц обратился к лидерам Европы

Мерц призвал европейских союзников пересмотреть свои интересы и активно искать новые партнерства по всему миру, поскольку отношения с США меняются.

"Мы в Европе должны скорректировать наши интересы – без фальшивой ностальгии", – сказал он.

Канцлер ФРГ добавил, что, хотя США и остаются важным партнером, эти отношения стали менее очевидными, поскольку Вашингтон обусловливает свои связи определенными интересами и темами.

Мерц уже принял меры для наращивания обороноспособности Германии , учитывая сомнения президента США Дональда Трампа относительно будущей прочности трансатлантического альянса, и хочет, чтобы Германия имела "сильнейшую армию традиционного образца" в Европе.

"У нас есть исторические задачи, а именно построение новой архитектуры безопасности, которая должна просуществовать несколько десятилетий", – сказал Мерц в понедельник.

"То, что мы называли либеральным мировым порядком, находится под давлением со многих сторон, в частности с политического Запада", – добавил он.

Ранее Мерц заявил, что нынешние возможности Европы оказать давление на Россию для прекращения войны в Украине ограничены. По его словам, европейцы не могут самостоятельно заставить кремлевского диктатора Владимира Путина остановить войну. Поэтому они в значительной степени зависят от помощи США.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник, 2 сентября, заявил, что Владимир Путин является едва ли не самым большим военным преступником современности. Он подчеркнул, что не может быть никакой снисходительности в отношении к действиям российского руководства.

