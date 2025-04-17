Великобритания поддержит Германию, если страна примет решение передать Украине ракеты Taurus – The Telegraph

Великобритания якобы поддержит отправку Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, если такое решение примет правительство ФРН. В Лондоне давно выступают за то, чтобы эти ракеты появились на вооружении ВСУ, но окончательное решение за Берлином.

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Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве. Недавно Фридрих Мерц, который, вероятно, станет новым канцлером Германии, сказал, что передаст Киеву Taurus, но только после согласования с Лондоном и Парижем.

По словам британского чиновника, который занимается внешней политикой, Великобритания давно выступает за то, чтобы Германия передала Украине ракеты Taurus, и поддержит этот шаг, если новый канцлер сделает это сейчас.

"Мы продолжаем работать с нашими партнерами, включая Германию, чтобы оснастить Украину как можно лучше для защиты ее суверенной территории", – цитируют журналисты его слова.

Олаф Шольц, уходящий канцлер Германии, отказался предоставить Киеву Taurus, опасаясь, что это будет слишком большой эскалацией, которая может втянуть Берлин в прямую войну с Москвой. Он боялся, что Киев может использовать Taurus для атаки на Кремль или для уничтожения стратегически важного для россиян Керченского моста в оккупированном Крыму.

Как пишет The Telegraph, отказ Берлина при Шольце разочаровал Великобританию и Францию, которые предоставляют Украине свои ракеты большой дальности Storm Shadows и Scalps.

Высокопоставленный депутат от партии Мерца ХДС Родерих Кизеветтер заявил в среду, что переговоры о Taurus в новой коалиции продолжаются, но уточнил, что поддержка Великобритании поможет Берлину принять окончательное решение.

"Поставка Taurus пока остается предметом спора... Я пока не вижу здесь никакого консенсуса, особенно с учетом того, что стороны не договорились по ключевым вопросам политики безопасности в коалиционном соглашении", – сказал он.

TAURUS KEPD 350 (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) – это авиационная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух – поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО противника целей.

Это ракета весом 1400 кг и длиной 5 метров, официальная дальность полета которой зафиксирована на уровне 500 км. Фактически это немецко-шведский аналог франко-британской ракеты Storm Shadow.

Как сообщал OBOZ.UA, исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус выразил скептицизм относительно плана Мерца о передаче Украине Taurus. По его словам, "все не так просто".

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