"Важно убрать любое российское присутствие": Зеленский провел заседание Ставки по Сирии

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 декабря, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили работу с Сирией после падения диктаторского режима Башара Асада и его бегства в Москву.

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Подробностями из заседания Зеленский поделился в официальном Telegram-канале. "Детально проработали работу с Сирией после падения Асада и его бегства", – сообщил он.

По словам Зеленского, на заседании Ставки докладывали разведки – Служба внешней разведки и Главное управление разведки, а также министры обороны и иностранных дел Украины.

"Определяемся с нашей стратегией, конкретными шагами. Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в целом в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров", – заявил Зеленский.

Он добавил: Киев считает, что для безопасности народа Сирии и в целом Ближнего Востока принципиально убрать любое присутствие РФ из Сирии.

Зеленский также выразил благодарность "каждой стране и каждому лидеру", которые готовы помогать народу Сирии восстановить нормальную жизнь и построить эффективные государственные институты.

Украина, со своей стороны, обязательно поддержит Сирию в продовольственной безопасности, заверил президент.

По его словам, все нужные решения по Киеву приняты и Украина готова к поставке продовольствия.

"Готовы работать с представителями сирийского народа для исправления ошибок режима Асада, в частности, по Украине и всей Европе", – резюмировал украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в ISW указали, что на базах ВС РФ Хмеймим и Тартус в Сирии идет активная подготовка к выводу российских войск. Ряд источников, связанных с сирийскими повстанцами, предоставили противоречивую информацию о будущем базах РФ. Это, по мнению аналитиков, свидетельствует, что в переходном правительстве Сирии существуют разные взгляды на то, стоит ли разрешить россиянам остаться.

Напомним также, 23 декабря в ГУР рассказали, что у войск РФ вышло из строя грузовое судно Sparta, вывозившее их оружие и военную технику из Сирии. Российский экипаж на утро понедельника пытался устранить проблему и дрейфовал в открытом море вблизи Португалии.

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