В Раде предлагают сменить админграницы Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Луганской областей: о чем идет речь

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает изменение административных границ ряда восточных регионов Украины. Речь идет о Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях.

Видео дня

В состав Харьковской области предлагается передать Краматорск, Славянск, Дружковку, Часов Яр, Лиман и Северск, а Покровск, Доброполье и Мирноград – в Днепропетровскую. Об этом говорится в проекте закона №13666.

В чем суть инициативы

Автор законопроекта нардеп Анна Скороход заявила, что российская агрессия негативно повлияла на состояние финансового обеспечения учреждений образования и здравоохранения в Донецкой и Луганской области. Также это касается предоставления социальных пособий населению подконтрольных украинским властям территорий.

Для урегулирования данной ситуации и недопущения гуманитарной катастрофы на территориях, которые подконтрольны украинским властям предлагается изменить административно-территориальное устройство отдельных территорий Донецкой и Луганской области.

Проектом постановления Верховной Рады Украины предлагается внести изменения в административно-территориальное устройство Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей путем присоединения неоккупированных территорий Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, а также Сватовского и Северодонецкого районов Луганской области в Харьковскую область и присоединение неоккупированных территорий Волновахского и Покровского районов Донецкой области в Днепропетровскую область.

Что предшествовало

В сентябре 2022 года страна-агрессора Россия объявила о незаконной аннексии четырех украинских областей, включая территории, находящиеся под контролем Украины. Такие действия россиян противоречат официальному признанию независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза.

По некоторым данным, российский диктатор Путин готов прекратить агрессию против Украины только в том случае, если украинские войска полностью выйдут с территории Донецкой области. На данный момент в регионе продолжаются ожесточенные боевые действия. Интересно, что диктатор РФ обещает не нападать больше на Украину.

Как сооющал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие в Донецкой и Луганской областях восстанавливают положение и уничтожают силы противника. Глава государства подчеркнул, что на полную оккупацию Донбасса путинской армии потребуется не менее четырех лет.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!