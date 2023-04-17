В Раде ответили, могут ли рассылать повестки через 'Дію': бумажные должны уйти в прошлое

Повестки через приложение "Дію" пока рассылать не будут. Однако в будущем такая инициатива в Украине может быть реализована.

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Об этом 17 апреля сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Федор Вениславский в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, сейчас у государства нет соответствующих технических возможностей.

В частности, пока невозможно оцифровать военный учет и запустить повестки онлайн.

"Потенциально в будущем мы должны к этому прийти, поскольку цифровизация предполагает упрощение всех действий и бумажные повестки точно должны уйти в прошлое. Но на сегодняшний день это проекты не в краткосрочной перспективе", – сказал Вениславский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Кабмин разрешил военкоматам вручать повестки независимо от места проживания. Исключение составляют военнообязанные и резервисты СБУ и СВР.

– Во время военного положения в Украине выехать за границу может уволенный с военной службы. Причиной увольнения может стать состояние здоровья, возраст или семейные обстоятельства.

– Покинуть Украину также может гражданин призывного возраста, признанный непригодным к военной службе с исключением из воинского учета. Такое решение принимается на основании заключения военно-врачебной комиссии.

– В Луцке администратор Telegram-канала о повестках получил пять лет лишения свободы и два года испытательного срока.