В Польше разразился скандал из-за спикера Сейма, который на похоронах Папы пользовался смартфоном: как он это объяснил

В польском сегменте сети бушует скандал: спикера Сейма Шимона Головню обвиняют в неуважении, поскольку политик, находясь на похоронах Папы Римского, публично делал фото смартфоном. Это позор на весь мир, считают польские оппозиционеры.

Видео дня

Как отметили журналисты RMF24, эти самые оппозиционеры также были на похоронах Папы, и также пользовались гаджетами (некоторые даже делали селфи). Однако друг друга они не критикуют, весь гнев достался только Шимону Головне.

Дело в том, что заупокойную мессу за Папой Франциском, шедшую на площади Святого Петра в Ватикане, посетило около 250 тысяч человек. Среди них были политики и коронованные особы.

Оппозиционные политики обвинили Шимона Головню в отсутствии уважения, отметив, что у него "нулевая серьезность на виду у всего мира".

Действительно, политик с гаджетом в руках во время заупокойной мессы выглядит странно.

Впрочем, ответ Шимона Головни выглядит еще удивительнее. По его логике, пользоваться гаджетом спикеру Сейма можно, потому что он привез с собой бездомных.

"Не надо стыдиться раскручивать политическую войну в такой момент. На похороны Папы я пригласил в самолет людей, которые находятся в кризисе бездомности. Это представители группы, которой Франциск помогал особым способом. Мы молимся, мы переживаем, мы документируем и мы будем помнить вечно", – ответил политик на упреки.

Шимон Головня хотя бы "документировал" прощание с Папой. А вот оппозиционный депутат Михал Войцик "документировал" сам себя.

Правда, в сети пока никакой особой реакции на селфи Михала Войцика нет.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля состоялось прощание с главой Католической церкви Папой Римским Франциском. В Ватикан приехало 170 делегаций из разных стран, среди которых – более 50 лидеров государств и правительств, влиятельные церковные деятели.

Погребение Франциска отличалось от традиционных и прошло под защитой истребителей, эсминца и антидроновых систем. После богослужения и обряда последнего напутствия гроб с телом Папы Франциска перевезли в базилику Санта Мария Маджори в Риме, где и произошло захоронение.

OBOZ.UA следил за событиями и информировал о ходе действий в режиме реального времени.

Что делают в Ватикане после смерти Папы и как выбирают нового? Этот процесс имеет давние традиции и глубокое символическое значение для христиан всего мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!