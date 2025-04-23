В Польше ответили, допускают ли направление миротворцев в Украину

Польша не планирует привлекать свои военные силы в состав возможной миротворческой миссии в Украине, однако готова оказать всемерную поддержку такой инициативе. Варшава будет оставаться надежным партнером Украины в сфере безопасности и обороны, сосредотачиваясь на логистической, образовательной и технической помощи.

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Об этом заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский во время выступления в Сейме. По его словам, Польша является ключевым транзитным хабом для помощи Украине: через логистический центр в Ряшеве-Ясенке проходит по меньшей мере большинство поставок.

Также он сообщил, что Польша уже подготовила около 30 тыс. украинских военных – это примерно треть всех бойцов, которых обучали страны ЕС.

Польский министр, уточнил, что на сегодняшний день Варшава предоставила Украине 45 пакетов военной помощи на общую сумму примерно 4 млд евро.

Глава польской дипломатии отдельно остановился на роли Польши в подготовке военных и логистическом обеспечении. Он напомнил об открытии в городе Быдгощ совместного центра НАТО и Украины по анализу, подготовке и обучению.

Комментируя дискуссии в Европе по поводу возможного участия в миротворческой миссии, Сикорский отметил, что Польша не планирует направлять собственные войска в Украину, однако готова поддержать такую инициативу другими способами.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что Польша готова предоставить всестороннюю логистическую и техническую поддержку такой инициативе. Польские официальные лица подчеркнули важность обеспечения помощи Украине посредством предоставления необходимых ресурсов, способствующих стабильности и безопасности в регионе, при этом Польша не планирует участвовать в боевых действиях.

Именно Франция вместе с Великобританией станут самыми весомыми поставщиками европейского миротворческого контингента.

А вот Италия не поддерживает предложение о направлении европейских войск в Украину. Власти Италии считают, что отправка в Украину европейских миротворцев "является рискованным и неэффективным вариантом". К тому же итальянский премьер считает украинские Вооруженные Силы самой эффективной армией Европы.

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