'В парламенте царит полное единство': в Швеции подтвердили намерение продолжать помогать Украине

Швеция не намерена устанавливать никаких ограничений на объемы помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения России страна уже передала Киеву военную поддержку на сумму около 10 млрд евро.

Видео дня

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью эстонскому телеканалу ETV во время официального визита в Таллинн. Политик говорил об экономике, обороне и позиции своего государства в отношении Украины. По его словам, в шведском парламенте "царит полное единство" в вопросе дальнейшей помощи украинцам.

Первые решения после вторжения

Премьер напомнил, что утром 24 февраля 2022 года, когда Россия начала широкомасштабное вторжение, он находился в Финляндии как лидер оппозиции. Накануне встречался с тогдашним президентом Саули Ниинистьо и оппозиционным политиком Петтери Орпо, который сейчас возглавляет правительство Финляндии.

"Мы все тогда обсуждали очевидный риск масштабного нападения. Но никто не знал, что оно произойдет через несколько часов. Мне позвонили очень рано из Стокгольма, и я сразу вернулся домой", – рассказал Кристерссон.

По его словам, одним из первых решений после начала войны стало предоставление Украине оружия – впервые в современной истории Швеции.

Оборонное сотрудничество и новые соглашения

Швеция остается среди пяти крупнейших доноров Украины в мире, подчеркнул премьер.

"С начала войны мы передали военную помощь на сумму 10 миллиардов евро. И мы не видим никаких границ для этого. Мы продолжаем поддержку, у нас полное единство в парламенте", – сказал он.

В прошлом месяце Стокгольм и Киев подписали предварительное соглашение, которое дает Украине возможность закупить до 150 истребителей Gripen. Кристерссон добавил, что Швеция многому научилась от украинцев, особенно в вопросах дронов, технологий и гражданской обороны.

Готовность защищать страну

На вопрос, готовы ли шведы воевать в случае угрозы, премьер ответил утвердительно.

"Абсолютно, да. Мы имеем сильную волю защищать Родину, без всяких сомнений. У нас действует обязательная военная служба для юношей и девушек, и мы не имеем проблем с набором. Наоборот, все больше людей среднего возраста добровольно присоединяются к оборонным организациям", – подчеркнул он.

Кристерссон также отметил, что для шведского общества главной темой остается именно война в Украине, несмотря на события на Ближнем Востоке."Без сомнения, ситуация в Украине – это приоритет номер один. Ее даже трудно с чем-то сравнивать", – добавил политик.

Швеция ожидает восстановления экономики

Премьер признал, что экономическая стагнация Германии влияет на Швецию, поскольку обе страны тесно связаны в промышленности и торговле. По его словам, у шведов даже есть поговорка: "Мы ждем Германию".

"Мировые экономики сегодня настолько переплетены, что все зависят от всех. Швеция зависит от немецкой промышленности, автомобильного сектора и многих других отраслей", – отметил Кристерссон.

Несмотря на это, он считает, что ситуация постепенно улучшается."Не хочу радоваться рано, но мы видим хорошие признаки. Инфляция снизилась с 10 до 2 процентов, процентные ставки почти утроились, но теперь снова уменьшились наполовину. Есть позитивные сигналы и на рынке недвижимости", – объяснил он.

По мнению премьера, страна уже "движется в правильном направлении" и может надеяться на светлое экономическое будущее.

Шутки о гольфе и Трампе

Ульф Кристерссон с юмором прокомментировал замечание журналистов о том, что в современном мире нужно"уметь играть в гольф и ладить с Дональдом Трампом". Он признал, что финский президент Александр Стубб хорошо справляется с этой задачей, но сам не испытывает никакой зависти.

"Нисколько. Я ценю его гольфовые отношения с американским президентом. Это хорошо. Все европейские страны должны поддерживать контакт с США, просто каждая делает это по-своему", – сказал шведский премьер.

Кристерссон добавил, что сам является страстным бегуном, но не играет в гольф. "Не уверен, что бег и гимнастика были бы настолько совместимыми с американским президентом", – пошутил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 22 октября, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию. Там он провел переговоры с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном. Главной темой обсуждений политиков является война в Украине и двустороннее оборонное сотрудничество.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!