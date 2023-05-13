В ОП опровергли данные о 'секретной миссии' Ватикана по завершению войны в Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отбросил существование секретной миссии Ватикана по окончании войны в Украине. Святой престол участвует только в гуманитарных вопросах.

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Другие инициативы, связанные с переговорами между Киевом и Москвой, Ватикан не согласовывал с Украиной. Об этом Подоляк сказал 12 мая в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Нет никакой секретной миссии, безусловно. Есть определенное участие Ватикана в гуманитарных составляющих обмена и т.д. Но это уже к Штабу по обмену пленными. Но между тем, не может быть никакой секретной миссии", – подчеркнул он.

По словам Подоляка, принцип президента Владимира Зеленского в вопросе мирных переговоров – это максимальная прозрачность. А посредником в вопросе переговорного процесса может выступить кто угодно, в том числе и Ватикан, и Китай.

"Постепенно позиции радикализировались, потому что мы понимали, что нет смысла с Россией о чем-то говорить и садиться за стол переговоров с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным или его представителями. Это совершенно точно лишено какой-либо рациональности", – добавил советник главы ОП.

Ранее дипломаты объяснили слова о секретной миссии Папы Франциска. Они отметили, что Ватикан пока не имеет четко сформулированного мирного плана насчет войны в Украине. Перед тем, как изложить его на бумаге, должны пройти переговоры с обеими сторонами войны – Россией и Украиной. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 30 апреля Папа Римский заявил журналистам, что Ватикан якобы участвует в секретной миротворческой миссии, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной.

– По словам украинского чиновника, официальный Киев ничего не знает об этой миротворческой миссии с участием Ватикана. И президент Владимир Зеленский не соглашался на такие меры.

– Несмотря на это, в Ватикане выразили удивление, что Киев и Москва отрицают миротворческую миссию Папы Римского. Там отметили, что она состоится в любом случае.

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