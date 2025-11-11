Для прекращения войны в Украине обязательными условиями остаются "демилитаризация" и "денацификация". Москва не собирается менять требования по Украине, ее позиция изложена на бумаге и не является секретом.

Видео дня

Такое заявление в интервью российским СМИ сделал глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров. Он не забыл упомянуть тезисы об"обеспечении прав русскоязычного населения" и"устранении военных угроз для России".

По словам Лаврова, основные требования к Украине еще в 2024 году озвучил российский диктатор Владимир Путин. Эти условия предусматривают "демилитаризацию", "денацификацию" Украины, устранение угроз для России, включая "препятствование вступлению Украины в НАТО", а также "защиту прав русскоязычных" и "Украинской православной церкви (МП)".

"Среди других абсолютно непременных условий регулирования, такие как демилитаризация, снятие любых угроз Российской Федерации, в том числе путем затягивания Украины в НАТО, обеспечение прав русских и русскоязычных, украинской православной церкви, там есть и требования денацификации", – отметил глава МИД.

Министр заявил, что "требования денацификации" имеют исторические основания. Он напомнил о результатах Нюрнбергского процесса и международной системе, сформированной после Второй мировой войны.

"Процесс денацификации был проведен в Германии в свое время, покаяние, к сожалению, сейчас в том числе, а может даже начиная с Германии, мы чувствуем, что эти покаяния мало значат", – заявил Лавров.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин во время саммита на Аляске якобы подтвердил готовность к завершению войны против Украины по предложенной Вашингтоном концепции. Речь идет о ее варианте в изложении спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который ездил в Москву перед встречей Путина с американским лидером.

