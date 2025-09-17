В кабинете мэра Львова Садового нашли прослушивающее устройство: что известно. Видео

В кабинете городского головы Львова Андрея Садового обнаружили прослушивающее устройство. Оно было замаскировано.

Видео дня

Кто и с какой целью установили прослушку, должны выяснить правоохранители. Об этом сам чиновник сообщил в среду в своем Telegram-канале.

Что известно

По словам Садового, устройство было замаскировано под обычный зарядный блок для радиотелефона. Внутри него криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон, что позволяло вести скрытое аудионаблюдение.

Проблемы с телефоном стали заметными на прошлой неделе – он начал "виснуть", и его отдали в ремонт. Именно во время этого ремонта и было обнаружено подозрительное устройство.

Городской голова подчеркнул, что пока не известно, кто и с какой целью установил прослушку.

Все обстоятельства инцидента должны выяснить правоохранительные органы.

"Сегодня в моем кабинете нашли прослушивающее устройство. В обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон. На прошлой неделе телефон начал "виснуть", отдали в ремонт – результат видите. Кому и зачем это нужно – должны выяснить правоохранители", – рассказал Садовый.

На сегодняшний день смартфоны стали неотъемлемой частью жизни почти каждого человека. Начальная функция гаджета – телефонные звонки – ушла на второй план из-за стремительного развития мессенджеров и социальных сетей. Поэтому важно не только получать максимальную пользу и удовольствие от использования гаджета, но и не забывать о цифровой безопасности. OBOZ.UA рассказывает, как узнать, что ваш телефон прослушивают и можно ли самостоятельно обнаружить шпионское программное обеспечение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!