В Финляндии избрали нового президента: какова позиция Стубба по поводу войны в Украине

В Финляндии состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которой победу одержал Александер Стубб. Политик набрал 51,6% голосов избирателей и будет назначен на пост президента 1 марта.

В ходе предвыборной кампании Стубб сделал ряд заявление о российско-украинской войне. В частности, он пообещал продолжать оказывать поддержку Киеву. Об этом сообщает издание Yle.

Международные СМИ тщательно интересовались у Стубба, какую роль будет занимать Финляндия в НАТО в случае его победы на выборах. Кроме того, многих беспокоил вопрос, не начнет ли Стубб в качестве финского президента возрождать отношения с Россией.

Политик уверенно ответил, что решительная поддержка Украины будет продолжаться. При этом он подчеркнул, что в политическом плане не будет никаких отношений ни с российским диктатором Владимиром Путиным, ни с другими представителями российского политического руководства.

По словам Стубба, он будет занимать такую позицию до тех пор, пока Россия не прекратить агрессивную войну против Украины. Также он подчеркнул, что на данном этапе безопасность для Финляндии является экзистенциальным вопросом.

В частности, он заявил, что Финляндия является сильным членом НАТО, отметив, что членство страны в военном блоке – это преимущество для Альянса.

Как пишет Reuters, накануне второго тура выборов, Стубб заявил, что НАТО должно стать "более европейским" и что его страна останется важным партнером для Соединенных Штатов независимо от того, будет ли Дональд Трамп переизбран на пост президента осенью 2024 года. При этом он в очередной раз пообещал безоговорочную поддержку Украины и исключил улучшение отношений Финляндии с РФ.

Напомним, Финляндия решительно отказывается от каких-либо планов по открытию границы со страной-агрессором Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что восточные границы пока должны быть закрыты.

Ранее сообщалось, что в Финляндии приняли решение на время закрыть последний действующий пункт пропуска на границе с Россией из-за ее попыток создать искусственный миграционный кризис. Таким образом страна полностью отгородилась от РФ.

Премьер Финляндии пояснил, что Хельсинки пошли на такой шаг из-за гибридных атак со стороны РФ, целью которых является суверенитет Финляндии и Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, в Финляндии завод оборонной компании Nammo Lapua по производству боеприпасов планирует в 2024 году увеличить выпуск своей продукции в пять раз. Это связано с тем, что основу помощи Хельсинки Украине составляют именно артиллерийские снаряды.

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