В Брюсселе началось очередное заседание в формате 'Рамштайн': первые результаты

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 октября стартовало 31-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Его открыл министр обороны Германии Борис Писториус.

Он пообещал дальнейшую поддержку Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают СМИ.

Во встрече принимают участие представители 50 стран, что подтверждает широкий международный консенсус по поддержке Украины. Цель встречи – обеспечить непрерывную военную поддержку и укрепление оборонных возможностей Украины.

По словам Писториуса, Германия планирует расширить помощь Украине по новым контрактам на сумму более 2 миллиардов евро.

"Мы продолжим и расширим нашу поддержку Украины. С новыми контрактами Германия предоставит дополнительную помощь стоимостью более 2 млрд евро", - сказал он.

Напомним, что 13 октября президент Владимир Зеленский объявил, что главным вопросом для Украины на заседании станет получение систем противовоздушной обороны. Ожидается, что партнеры обсудят конкретные шаги для укрепления украинского неба перед зимним периодом.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущее, 30-е, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоялось 9 сентября. На нем наша страна получила результаты по новым системам противовоздушной обороны (ПВО).

