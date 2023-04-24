Посольство Китая во Франции удалило интервью со скандальными заявлениями своего дипломата об СССР и Крыме

Посольство Китая во Франции удалило скандальное интервью, в котором дипломат Лу Шайе отметился скандальными заявлениями о суверенитете государств, которые входили в СССР, а также об украинском Крыме. После исчезновения стенограммы интервью появилось сообщение, что "контент был удален автором".

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Кроме того, скандальные заявление китайского посла пропали с официального сайта посольства. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Стоит отметить, что заявления Лу Шайе вызвали резкую реакцию многих стран, в частности, Украины. В то же время Эстония, Латвия и Литва заявили, что вызовут китайских дипломатов в свои столицы, чтобы они объяснили странные высказывания Лу.

Также реакция последовала от лидеров Европейского Союза. В частности, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал заявление китайского дипломата "неприемлемым".

Аналитики подчеркнули, что риторика дипломата также противоречила официальной позиции Китая, который признал балтийские государства и другие новые независимые страны вскоре после распада Советского Союза в 1991 году.

Официальных объяснений о том, почему исчезло интервью не поступало. На брифинге пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин сказала, что ей ничего не известно о ситуации. Мао также добавила на этом брифинге, что Китай "уважает статус бывших советских республик как суверенных стран после распада Советского Союза", добавив, что позиция страны "неизменна".

Напомним, посол КНР во Франции подверг сомнению суверенность государств, возникших на руинах СССР после краха империи. Очевидно, что суверенной он считает только Россию, всем остальным государствам постсоветского пространства посол КНР фактически отказывает в праве на существование.

В ответ на скандальные высказывания официального представителя Китая посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что Лу Шайе явно имеет проблемы с географией, и напомнил, что такие заявления противоречат официальной позиции КНР.

Ранее сообщалось, что верховный представитель ЕС Жозеп Боррель раскритиковал скандальное заявление посла Китая во Франции Лу Шайе, подвергшего сомнению суверенность государств, которые возникли на руинах СССР. По его словам, такие высказывания являются неприемлемыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа из 80 депутатов Европейского парламента призвала Францию объявить персоной нон грата посла Китая Лу Шайе, который отметился скандальными заявлениями о суверенитете государств, которые входили в СССР, а также об украинском Крыме. Соответствующее письмо европарламентарии направили министру иностранных дел Франции Катрин Колонне.