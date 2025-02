Уступка России: в ISW объяснили, почему 'стамбульские договоренности' не могут быть ориентиром в переговорах

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф назвал стамбульские протоколы начала 2022 года "ориентирами" для переговоров между Россией и Украиной 23 февраля. Хотя очевидно, что соглашение на основе этих протоколов будет документом фактически о капитуляции Киева.

Видео дня

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они убеждены, что Украина вряд ли примет любое мирное соглашение на основе "стамбульских договоренностей", поскольку такие условия означают ее полный отказ от борьбы перед долгосрочными военными целями страны-агрессора России.

Вспоминая слова американского высокопоставленного чиновника, военные эксперты отметили, что и российский диктатор Путин, а также его приспешники в Кремле неоднократно определяли "мирные" переговоры 2022 года в Стамбуле как "идеальные рамки" для будущих переговоров по прекращению войны РФ против Украины, ведь они "заставят Запад уступить все давние требования России".

Издание The Wall Street Journal (WSJ) и The New York Times (NYT) сообщили в марте и июне 2024 года, что оба получили несколько версий проектов договоров с украинско-российских переговоров в Стамбуле (состоялись в марте и апреле 2022 года). И они указывают на то, что обе стороны сначала согласились, что Украина откажется от своих стремлений к членству в НАТО и будет "постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках".

Сообщается, что проекты договоров также запрещали Украине получать любое иностранное оружие или принимать иностранный военный персонал. WSJ и NYT писали, что Россия настаивала на том, чтобы украинская армия была ограничена 85 тысячами солдат, 342 танками и 519 артиллерийскими системами. Также Кремль тогда потребовал, чтобы украинские ракеты ограничили радиус действия 40 километрами, ведь это позволило бы российским войскам развертывать критически важные системы и материальные средства вблизи Украины, не опасаясь ударов.

Кроме того, в проекте этих договоров США, Великобритания, Китай, Франция и Россия перечисляются как гаранты договора, а российская делегация хотела включить туда еще и Беларусь.

Так, государства-гаранты должны были "разорвать международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом Украины", в частности, соглашения о военной помощи. В проектах договоров не указывалось, должны ли другие страны-негаранты разорвать свои соглашения с Украиной, хотя аналитики называют это вероятным, учитывая, что договор запрещал Киеву иметь любое иностранное оружие. Россия настаивала на этих условиях в первый и второй месяц войны, когда ее войска наступали на Киев и по всей северо-восточной, восточной и южной территории Украины, а также перед тем, как Силы обороны провели успешные контрнаступления, освободив значительные участки территории в Харьковской и Херсонской областях.

"Украина вряд ли примет любое мирное соглашение на основе стамбульских переговоров, поскольку такие условия фактически являются ее полной капитуляцией перед долгосрочными военными целями России. Стамбульские переговоры фактически уступили давним требованиям России по "денацификации" – свержению и замене демократически избранного украинского правительства и установлению пророссийского марионеточного государства – и "демилитаризации" Украины – ограничению и сокращению украинской армии до предела ее способности защитить себя от будущей российской агрессии", – подчеркнули в ISW.

Также специалисты указали, что эти стамбульские переговоры уступили требования России, чтобы Украина отказалась от своих стремлений присоединиться к НАТО или любым другим блокам безопасности в будущем.

"Украина вышла из стамбульских переговоров при поддержке Европы и США в 2022 году и почти наверняка отклонит такие условия в 2025 году", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы категорически против переговоров США и РФ по окончании войны без участия Украины. Большинство считает, что Киев должен согласиться на прекращение огня только при условии предоставления гарантий безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!