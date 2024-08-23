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Блог | Уникальное время: Америка работает на автопилоте
Байден уже фактически на пенсии (кстати, с большим опозданием), а на то, что формально он ещё является президентом, никто не обращает внимания.
Харрис — не до текущей работы по руководству страной, ибо она занята исключительно выборами и на всё остальное нет времени.
Соединённые Штаты пока что работают на автопилоте, демонстрируя стойкость политический системы: всё спокойно функционирует даже без "директора".
Касательно Украины даже всё работает лучше, чем обычно: никто не мешает. Не факт, при работающем Байдене ВСУ были бы в Курской области. В мордоре растеряны и не знают, кому звонить и кого пугать.
Главная страна мира сейчас на самом деле и.о. Главной страны. Такой себе отпуск.
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