Байден уже фактически на пенсии (кстати, с большим опозданием), а на то, что формально он ещё является президентом, никто не обращает внимания.

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Харрис — не до текущей работы по руководству страной, ибо она занята исключительно выборами и на всё остальное нет времени.

Соединённые Штаты пока что работают на автопилоте, демонстрируя стойкость политический системы: всё спокойно функционирует даже без "директора".

Касательно Украины даже всё работает лучше, чем обычно: никто не мешает. Не факт, при работающем Байдене ВСУ были бы в Курской области. В мордоре растеряны и не знают, кому звонить и кого пугать.

Главная страна мира сейчас на самом деле и.о. Главной страны. Такой себе отпуск.