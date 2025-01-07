Умеров назначил Кубракова своим советником и объяснил решение: чем будет заниматься

Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил нового советника на общественных началах. Им стал эксминистр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков.

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Об этом глава Минобороны сообщил на своей странице в Facebook, 7 января. Умеров отметил, что опыт Кубракова на прежних должностях поможет в совершенствовании и повышении обороны Украины.

"Назначил Александра Кубракова своим советником на общественных началах. Его опыт на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" важен и поможет в совершенствовании системы поставок и логистики в Вооруженных силах Украины", – говорится в сообщении.

Глава ведомства уверен, что новый советник в должности "будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности".

Следует отметить, что Александр Кубраков возглавлял Министерство инфраструктуры Украины с мая 2021 года. В декабре 2022 года парламент назначил его вице-премьером и руководителем Министра развития общин, территорий и инфраструктуры. 9 мая 2024 года Верховная Рада уволила Кубракова с данной должности.

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