'Планировать надо уже сейчас': депутат Бундестага призвал не медлить с размещением войск в Украине

Депутат Бундестага и полковник Бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер считает, что союзники должны заранее подготовиться к сценариям размещения войск в Украине, даже если сейчас это кажется далеким от реальности.

Видео дня

Немецкий политик и член комитета иностранных дел, заявил в интервью Укринформу, что планирование возможного ввода иностранных войск в Украину нужно начинать уже сейчас. Он пояснил, что важно различать миссии по наблюдению за прекращением огня и войска для поддержания мира, ведь их задачи и численность будут отличаться.

Политик напомнил, что еще во времена предыдущего правительства ФРГ проходили встречи "коалиции желающих", которые обсуждали формат мандата, участие США и возможные взносы европейских стран. По словам Кизеветтера, сейчас роль Вашингтона, в частности в сфере спутниковой разведки, остается важной, но не является гарантированной, поэтому Европа должна брать на себя больше ответственности.

Войска как гарантия безопасности

Кизеветтер отметил, что европейские страны должны рассматривать варианты размещения войск в Украине как часть гарантий безопасности. Он подчеркнул: Европа не может перекладывать эту ответственность на другие регионы мира, ведь речь идет о ее собственном будущем. Германия, по его мнению, должна присоединиться как самая сильная экономика ЕС.

По словам депутата, Бундестаг может поддержать решение правительства об отправке войск после прекращения огня, если оно будет заблаговременно подготовлено и правильно объяснено обществу. Он напомнил, что канцлер обязан обеспечивать большинство для стратегических решений и убеждать парламент.

Реакция правительства Германии

Кизеветтер отметил, что канцлеру будет легче продвинуть такое решение, если он не будет отвергать его категорически сейчас. В противном случае придется делать "разворот на 180 градусов".

Стоит отметить, что канцлер Фридрих Мерц, как и его предшественник Олаф Шольц, неоднократно заявляли, что отправка немецких солдат в Украину не рассматривается. Германия при этом готова усиливать украинскую армию финансово и технически.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что премьер Баварии предложил вместо отправки немецких войск вернуть в Украину мужчин-беженцев. По словам Зедера, хотя поток новых украинцев в Германию уменьшился, внутри страны все еще много тех, кто "не имеет права на проживание".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!