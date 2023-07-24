Украинское общество требует, чтобы депутатов ОПЗЖ не было в парламенте, – Кондратюк

Депутаты Верховной Рады зарегистрировали два законопроекта о лишении мандатов членов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Оба документа целиком соответствуют с точки зрения морали общественным настроениям: украинцы не хотят видеть в парламенте политиков с яркой пророссийской позицией, потенциальных коллаборантов.

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Об этом рассказала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в интервью изданию Телеграф, опубликованном также на сайте Верховной Рады . Однако ситуация с лишением депутатских полномочий одиозных избранников народа складывается весьма туманно.

"Мы не можем принимать неконституционные законы, лишать депутатов мандатов неконституционным способом. Ибо они через суд восстановят свои полномочия. Согласно Конституции есть семь пунктов, по которым можно лишить народного депутата полномочий. Смерть, личное заявление и т.п.", – подчеркнула она.

Кондратюк указала, что более десятка депутатов написали свои заявления, и мы таким образом их лишили депутатства. А такого опального члена фракции, как Медведчук, депутаты лишили мандата в связи с прекращением гражданства.

"Честно говоря, лучшим способом было бы, если бы они все сами написали заявления и просто ушли из парламента. Это было бы, наверное, честно. С другой стороны, их в 2019 году выбирали люди. Процедуры отзыва депутатов нет", – заключила зампредседателя Рады, добавив, что в следующем созыве указанных лиц быть точно не должно.

Напомним, что 24 июля еще один нардеп от фракции "ОПЗЖ" получил подозрение в госизмене Украине, учитывая, что он обладает паспортом России. По данным СМИ, это Александр Пономарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа от запрещенной партии "ОПЗЖ" Наталью Королевскую. Также раньше времени без мандата осталась ее коллега Татьяна Плачкова.

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