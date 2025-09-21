Украина уже имеет первые предложения по экспорту своего оружия, – Зеленский

Первые предложения по экспорту оружия уже поступили в Украину. Также работала программа PURL, которая позволяет покупать американское оружие за средства партнеров по НАТО.

Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского 21 сентября. Он отметил, что это будет контролируемый экспорт украинского оружия, в частности морских дронов.

"Безопасность морских путей – это неотъемлемая часть общей безопасности. И от многих наций это зависит. Украина предлагает всем своим надежным партнерам наши разработки, которые помогли нам самим в Черном море", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина рассчитывает на сильные контракты.

"Готовим и новые долгосрочные шаги для финансовой устойчивости. И это касается прежде всего российских активов. Надо, чтобы они больше работали на защиту от российской агрессии и на восстановление нашей страны. Будем и по этому поводу говорить с партнерами", – резюмировал этот вопрос президент, добавив, что в октябре Украина рассчитывает еще дополнительно наполнить программу PURL.

Накануне, 20 сентября, президент Владимир Зеленский сообщил о запуске концепта управляемого экспорта украинского оружия. По его словам, сейчас страна имеет производственные мощности и определенный запас вооружения, но испытывает недостаток финансирования для производства ключевых видов оружия, в частности дронов для фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября во время визита в Великобританию президент США Дональд Трамп заявил, что глава РФ Путин его "подвел", и анонсировал продажу крупных партий оружия союзникам по НАТО для Украины.

