Глава МИД Чехии прибыл с визитом в Украину и заявил о важном 'послании'

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в понедельник, 11 августа, прибыл в Украину с рабочим визитом. Это уже его шестая поездка за время полномасштабной войны России против Украины.

Видео дня

Он отметил непоколебимую поддержку Чехии в борьбе Украины против российской агрессии. Об этом глава чешского МИД написал в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Что известно

Чехия является одним из активных союзников, оказывающих помощь в обороне и восстановлении страны.

Ян Липавский во время своего визита отметил важное послание – Прага не оставит Киев в противостоянии российской агрессии.

"Я прибыл в свою шестую поездку в Украину с четким посланием – Чешская Республика не откажется от поддержки украинцев в борьбе с российским агрессором", – заявил Липавский.

Отметим, что визиты высокопоставленных чиновников из европейских стран в Украину становятся важным сигналом поддержки на международной арене и усиливают позиции Киева в дипломатических переговорах.

Что предшествовало:

В Чехии 34 октября состоятся парламентские выборы. Накануне швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) опубликовала материал о возможном изменении позиции Чехии по поддержке Украины в Евросоюзе.

По данным издания, лидером избирательной гонки является бывший премьер-министр и глава партии ANO Андрей Бабиш, который критикует военную помощь Киеву, выступает за скорейшие переговоры с Кремлем и готов прекратить поставки оружия, в частности боеприпасов для ВСУ.

Предполагается, что в случае победы Бабиш может сформировать альянс с силами, выступающими против поддержки Украины, а также отказаться от оборонных обязательств в рамках НАТО.

При этом газета напомнила, что во времена своего предыдущего премьерства Бабиш жестко реагировал на действия российских спецслужб, в частности выдворял российских дипломатов из Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава МИД Чехии Ян Липавский утверждал, что его страна сможет до сентября 2025 года включительно ежемесячно поставлять боеприпасы для ВСУ. Для этого предусмотрены средства в рамках "чешской инициативы". Более того, такие поставки могут продолжаться и после сентября.

Однако эти планы будут зависеть от нынешних парламентских выборов, которые пройдут в стране осенью и могут привести к власти противника военной помощи Киеву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!