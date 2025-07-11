Украина производит почти 50% всего, что нужно для войны: Палиса рассказал о перспективах

На сегодня Украина производит на своей территории почти 50% всего, что нужно для войны против России и планирует наращивать эти объемы. Многие технологические решения находятся на стадии завершения, а многие отечественные разработки уже прошли успешное боевое испытание.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью Report.az. Он отметил, что Украина прилагает значительные усилия для разработки собственных ЗРК, а также эффективных решений для сбивания вражеской баллистики и уничтожения "шахедов".

"Сейчас почти 50% всего, что нужно Украине для войны, мы производим внутри страны. Сами, совместно со странами-партнерами, путем совместного производства, совместных предприятий. И мы в дальнейшем готовы наращивать эти объемы", – сказал Палиса.

По его словам, в ближайшее время наша страна обязательно удивит мир и не один раз.

Палиса отметил, что прежде всего Украина работает над защитой воздушного пространства, над комплексами различной дальности и различной специфики работы с различными целями.

"Это все делается для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наше воздушное пространство от баллистических ракет, от крылатых ракет различного вида, также от дронов типа "Шахед", – добавил он.

Заместитель руководителя ОПУ отметил, что Украина уже имеет немало технологических решений, которые на стадии завершения. Многие отечественные разработки прошли успешное боевое испытание, они использовались для выполнения реальных задач в условиях "хитрых замыслов противника".

"Мы прилагаем значительные усилия в разработке собственных зенитно-ракетных комплексов, работаем над эффективным решением для того, чтобы сбивать баллистические, аэробаллистические, гиперзвуковые ракеты, а также над эффективным и дешевым способом для уничтожения "Шахедов", – сказал Палиса.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украина вместе с партнерами уже масштабирует совместное производство оружия и, в частности, беспилотников-перехватчиков. Они показали важные результаты во время массированного обстрела 4 июля. Они сбили десятки "Шахедов", которые россияне запустили по нашей стране.

Ранее президент Зеленский заявлял, что увеличение количества таких перехватчиков – это приоритет Украины. Он отмечал, что задача для всего нашего государства, для Сил обороны и всех бизнесов, которые работают по этому направлению, – это еженедельно давать больше результатов по дронов-перехватчиков.

Также глава государства сообщил о договоренности с американской стороной о значительном увеличении совместной работы в сфере БПЛА. В частности, было заключено соответствующее соглашение между нашим Министерством обороны и одной из ведущих американских компаний.

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