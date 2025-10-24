Украина продолжает вести себя храбро, а у Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты, – Рютте

Российский диктатор Владимир Путин из-за своей "безумной агрессии" потерял за время войны против Украины очень много солдат и денег, и ресурсы Кремля стремительно исчерпываются. Сейчас необходимо усилить давление на РФ, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после заседания "Коалиции решительных". Он подчеркнул, что поддержка Украины "работает".

Рютте отметил, что в Украине Путин получает "незначительные достижения" огромной ценой. Из-за его безумной войны гибнут сотни тысяч российских военных. В то же время Украина сохраняет храбрость, а поддержка Запада работает.

"В Украине Путин мало что достигает на поле боя, и за незначительные достижения он платит огромную цену. Сотни тысяч россиян умирают из-за безумной путинской агрессии. Украина продолжает вести себя храбро и наша поддержка работает. Правда в том, что у Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты", – подчеркнул Рютте.

Он в очередной раз призвал россиян "остановиться там, где они есть сейчас", и подчеркнул, что пришло время усилить давление на Москву.

Санкции США усилят давление на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров, добавил генсек НАТО.

Он также сообщил, что позиция президента США Дональда Трампа остается неизменной — он по-прежнему считает, что прекращение войны должно произойти по линии боевого соприкосновения.

новость дополняется...