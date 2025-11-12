'Украина попала в опасный политический шторм': Порошенко призывает к отставке правительства и формированию государственной коалиции в Раде

Петр Порошенко на фоне резонансного коррупционного скандала во власти призвал парламент вернуть себе субъектность, сформировать ответственную коалицию и утвердить новый состав профессионального ответственного Кабинета министров. Порошенко отмечает: правительство, которое запятнало себя коррупционными схемами, должно уйти в отставку, потому что полумерами не удастся восстановить доверие армии и западных союзников.

Об этом политик написал в соцсетях.

"Украина попала в опасный политический шторм. И эта турбулентность грозит снести наше государство. Потому что враг никуда не делся, а коррупция уничтожает страну изнутри. Хаос в энергетике, хищения, схематозы и подорванное доверие союзников такие же опасные, как и российские ракеты и дроны. Этот нарастающий кризис требует немедленной реакции и объединения всех здоровых сил общества", – пишет пятый президент.

"На протяжении всей нашей истории, в самые трудные времена именно парламент брал на себя ответственность и становился на защиту Конституции и государственности. Сегодня депутаты из разных фракций имеют шанс сделать исторический шаг – остановить беспорядок, который разрушает страну, и вернуть украинцам чувство справедливости. Именно поэтому "Европейская Солидарность" инициирует отставку Кабмина. Полумеры не помогут, и косметическое окрашивание пятен не спасет. Еженедельно отправлять в отставку по два министра – не поможет, включая новых фигурантов пленок", – пишет Порошенко.

"Перед нами стоят три ключевых вызова. Первый – российские оккупанты, которых героически сдерживают Вооруженные силы Украины. Но войску нужна мотивация, а еще – современное оружие, дроны, ракеты и, в конце концов, доверие к власти. Второй вызов – это угроза отката демократии и свободы слова. Мы не можем сейчас говорить о выборах, потому что в них будет один победитель — Путин. Но восстановление субъектности парламента как ключевого представительного органа, избранного народом Украины, – это сейчас ключевая задача. Это признак сильной демократии. Именно Верховная Рада обязана вернуть полноценный парламентский контроль над исполнительной властью и остановить разрушение основ государства", – убежден лидер оппозиции.

"Третий вызов – это украинские коррумпанты, которые жируют по всей вертикали власти. Они не просто грабят истекающую кровью страну – они разрушают доверие внутри государства и извне. Разрушают доверие союзников, доверие наших международных партнеров", – предостерегает Порошенко.

"Что надо делать немедленно? То, что в таких ситуациях делают в демократических странах. Скомпрометированное правительство должно уйти в отставку, а парламент должен сформировать новую коалицию. Которая, в свою очередь, назначит правительство – не по критериям личной лояльности или политической принадлежности, а на основе профессионализма, патриотизма и ответственности. Правительство, способное противостоять вызовам, которые стоят перед государством", – объяснил Петр Порошенко.

"Нельзя недооценивать масштаб подрыва доверия к власти со стороны народа и доверия к Украине со стороны партнеров. Остановить это падение могут четкие шаги по устранению всех коррумпантов от власти. Иначе можем остаться один на один с врагом", – предостерегает пятый президент.

"Миндичгейт" – это также предательство военных. Поэтому власть (и Офис Президента, и монобольшинство) должна нести политическую ответственность за свои назначения. Уже поздно и мало делать козлов отпущения из отдельных министров, даже виновных. Это – косметика, которая никого не должна ввести в заблуждение. И разве это не комедия, когда сейчас четверо членов СНБО, которые фигурируют на пленках, будут вводить санкции против своих приспешников по криминалу, которые уже успели убежать", – замечает Порошенко.

"Только отставка всего правительства – это минимально необходимый шаг, который покажет, что государственный механизм способен очиститься. И хотя из рупоров Банковой раздаются голоса, что эти темы стоит поднимать уже после победы – нет. Надо действовать сейчас – для Победы", – резюмирует Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, фракция "Европейская солидарность" направила официальное письмо председателю Верховной Рады с требованием выдать подписные листы и начать процедуру объявления недоверия действующему составу Кабинета министров Украины. В политсиле отметили, что парламент должен вспомнить о своей субъектности и уволить абсолютно непрофессиональное, коррупционное правительство.

