'Евросолидарность' требует от Стефанчука начать процедуру объявления недоверия правительству

Фракция "Европейская солидарность" направила официальное письмо к председателю Верховной Рады с требованием выдать подписные листы и начать процедуру объявления недоверия действующему составу Кабинета министров Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "ЕС" на сайте политсилы во вторник, 11 ноября.

"Пока украинцы оправляются от шока после услышанного на записях НАБУ, парламент должен вспомнить о своей субъектности и уволить абсолютно непрофессиональное, коррупционное правительство.

По меньшей мере 4 министра были зафиксированы на скандальных "Миндич" записях, сделанных детективами НАБУ.

Сколько их еще будет в следующих эпизодах следствия – трудно представить. Но очевидно, что ни одному из них не место в министерских креслах во время войны", – говорится в заявлении "Евросолидарности".

Напомним, накануне "Европейская солидарность" заявила о требовании четкой и действенной реакции президента Украины Владимира Зеленского на события вокруг обысков у совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича и заявила, что инициирует отставку правительства. В партии отметили, что требуют "изменения политики – формирования правительства доверия и ответственности".

"Мы начинаем процедуру отставки правительства – непрофессионального и коррупционного. Наша цель – управляемость государством, единство общества и доверие партнеров. Призываем всех коллег по парламенту, которые осознают угрозы для государства, подписаться под отставкой Кабмина ради формирования правительства национального спасения", – говорилось в заявлении "ЕС".