Украина подпишет мощное соглашение о безопасности на саммите НАТО: заявление Зеленского

В четверг, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел длительное совещание по поводу саммита НАТО в Вашингтоне. Он состоится уже на следующей неделе.

Видео дня

Об этом украинский лидер сообщил в традиционном обращении. Он добавил, что на этом саммите НАТО Украина подпишет мощное соглашение о безопасности.

"Подготовлено новое безопасное соглашение для Украины. Сильное соглашение, которое действительно поддержит. Поддержит всю нашу архитектуру договоров безопасности, неизменно будем укреплять. И это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО. Решение, которое необратимо", – отметил президент.

Он отметил, что саммит должен стать сильным.

"Сильным для Украины и всех наших партнеров. Состоится и заседание Совета Украина - НАТО. Работаем над деталями новых решений и новых документов, которые подпишем с партнерами. Должны быть хорошие вещи, в том числе по ПВО", – резюмировал президент.

Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе Украине будут предложены "конкретные пути" для ускорения ее вступления в Альянс. Будут также обсуждать, как помочь Украине защититься от российской агрессии и подготовиться к членству в НАТО.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что на июльском саммите в Вашингтоне Украина не услышит конкретные даты вступления в Североатлантический альянс. В то же время ожидается "четкое сообщение о перспективах членства" нашего государства в НАТО.

Как известно, лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подписали 13 июня соглашение о гарантиях безопасности. Она будет действовать десять лет. В двустороннем соглашении идет речь о безопасности, направленной на укрепление обороны Украины от российских захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!