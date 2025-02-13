'Украина – не Россия': в Раде блокировали трибуну из-за санкций в отношении Порошенко, произошла толкотня. Видео

В Верховной Раде представители оппозиционной партии "Европейская солидарность" заблокировали трибуну. Таким образом нардепы выразили протест против санкций в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Несколько человек устроили потасовку в президиуме парламента. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

О том, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против лидера "Европейской солидарности", стало известно вечером 12 февраля. Порошенко заявил, что подобные действия можно расценивать как провокацию.

Утром представители оппозиции заблокировали трибуну украинского парламента и не позволили спикеру Руслану Стефанчуку открыть заседание. Народные депутаты заявили, что расценивают санкции как политическое давление и репрессии против политических оппонентов.

Народные избранники пришли в парламент с плакатами "Украина – не Россия", "Нет диктатуре" и "Думайте о победе, а не о выборах".

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко. Решение будет опубликовано в четверг, 13 февраля.

Ранее сообщалось, что Порошенко отреагировал на введение против него санкций Советом национальной безопасности и обороны. Политик назвал подобные действия провокацией.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский официально ввел в действие санкции СНБО против Коломойского, Жеваго, Боголюбова и Медведчука.

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